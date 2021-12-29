В Сыктывкаре после капремонта открылась Национальная библиотека

Фото: пресс-служба главы Коми

В среду, 29 декабря, в Сыктывкаре после капитального ремонта открылась Национальная библиотека Коми. Об этом в своем видеообращении рассказал глава республики Владимир Уйба.

По его словам, это здание построили в 1958 году. После длительного капремонта библиотека открылась. Уйба подчеркнул, что после проведения всех работ работает по сути новое здание Национальной библиотеки. Глава республики назвал объект сплавом современности. Там имеются электронные технологии иновые фонды в сочетании с дворцовостью, заложенной советскими архитекторами.

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