В Коми двух заключенных приговорили к длительному сроку за насилие над сотрудником колонии

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В объединенной пресс-службе судов сообщили, что в Сыктывкаре рассмотрено уголовное дело в отношении двух заключенных за насилие над сотрудником колонии.

Установлено, что 19 февраля 2021 года двое отбывающих наказание в исправительной колонии №25 напали на сотрудника учреждения в связи с его службой.

Суд приговорил одного из них к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима, второго – к девяти годам.

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