Глава Коми выразил соболезнования в связи с кончиной Елены Козловой

Фото: Детский Журнал «Радуга» | Сыктывкар

Глава Коми Владимир Уйба накануне, 29 декабря, выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Союза писателей республики Елены Козловой. Руководитель региона отметил ее вклад в развитие литературы.

– Елена Васильевна внесла огромный вклад в развитие литературы, активно участвовала в общественной деятельности, в литературной жизни республики и страны, была членом правления Союза писателей России, она много внимания уделяла работе с начинающими авторами. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, друзьям и поклонникам ее творчества, – сказал Владимир Уйба.

Председатель Союза писателей Коми Елена Козлова скончалась на 68-м году жизни в больнице. В течение последних нескольких недель она боролась с коронавирусом.

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