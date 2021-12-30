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Общество30 декабря 2021 5:45

На автомобильной переправе в Алешино повысили грузоподъемность до 10 тонн

Источник:kp.ru
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Фото: администрация Сыктывкара

Фото: администрация Сыктывкара

Администрация Сыктывкара сообщила 29 декабря, что на автомобильной переправе в местечко Алешино удалось повысить грузоподъемность с 8 до 10 т.

В настоящий момент толщина льда на переправе, уточняется в сообщении, составляет 53 сантиметра, что позволяет передвигаться автомобилям с более высокой массой.

Уточняется, что на другой переправе на Трехозерку грузоподъемность остается пока что такой же – на разрешенном показателе 3 тонны.

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