На автомобильной переправе в Алешино повысили грузоподъемность до 10 тонн

Фото: администрация Сыктывкара
Администрация Сыктывкара сообщила 29 декабря, что на автомобильной переправе в местечко Алешино удалось повысить грузоподъемность с 8 до 10 т.
В настоящий момент толщина льда на переправе, уточняется в сообщении, составляет 53 сантиметра, что позволяет передвигаться автомобилям с более высокой массой.
Уточняется, что на другой переправе на Трехозерку грузоподъемность остается пока что такой же – на разрешенном показателе 3 тонны.
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