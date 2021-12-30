Школьные каникулы в Коми хотят продлить до 16 января

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В России хотят продлить школьные каникулы еще на неделю. Такую инициативу высказали в Госдуме. По мнению парламентариев, в существующей эпидситуации стоит задуматься о дополнительной защите детей и педагогов.

Так, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с соответствующей просьбой. В нем говорится, что дату каникул стоит перенести на 16 января.

- С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно, - цитирует документ РИА Новости.

Кроме того, для выполнения норм учебного плана парламентарий предлагает рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения.

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