Сыктывкарцы рассказали что, думают об идее обменять новогодние каникулы на отпуска

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Жители Сыктывкара не готовы обменять длинные новогодние каникулы на отпуска. Об этом сообщает портал SuperJob.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить фиксированные новогодние каникулы. По его мнению, это выходные нужно присоединить к отпускам россиян. Таким образом, как пояснил парламентарий, у жителей нашей страны появится возможность самостоятельно выбрать время для отдыха.

Инициативу Жириновского поддержали 32% сыктывкарцев. Большинство жителей столицы Коми (56%) высказались против. Остальные 12% горожан затруднились ответить. Среди мужчин за такие изменения высказались 40%, а против – 47%. Что же касается женщин, то 55% из них идею не поддержали. Среди сыктывкарцы старше 45 лет доля противников таких изменений составила 54%.

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