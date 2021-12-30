Жительницу Сыктывкара после наезда фургона откинуло на стоящую рядом легковушку

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре 58-летняя женщина попала под колеса авто. Об этом сообщает пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Сыктывкарка переходила дорогу на Сысольском шоссе вне пешеходного перехода, когда на нее наехал 29-летний молодой человек за рулем Ford Transit. От удара женщину откинуло на припаркованную Skoda Fabia.
Пострадавшая получила травму головы: ей потребовалась помощь медиков. В ГИБДД уточнили, что в отношении горожанки вынесено определение за нарушение ПДД.
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