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Происшествия30 декабря 2021 7:04

Жительницу Сыктывкара после наезда фургона откинуло на стоящую рядом легковушку

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 58-летняя женщина попала под колеса авто. Об этом сообщает пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Сыктывкарка переходила дорогу на Сысольском шоссе вне пешеходного перехода, когда на нее наехал 29-летний молодой человек за рулем Ford Transit. От удара женщину откинуло на припаркованную Skoda Fabia.

Пострадавшая получила травму головы: ей потребовалась помощь медиков. В ГИБДД уточнили, что в отношении горожанки вынесено определение за нарушение ПДД.

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