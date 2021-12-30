В Коми раскупили авиабилеты на новогодние праздники в Сочи

Фото: архив "КП"
Жители Коми раскупили билеты на краснодарские курорты. Об этом сообщает издание «Комиинформ». Одной из причин ажиотажа является прямые перелеты из Сыктывкара в Сочи.
По словам туристов, их привлекла не только доступность направления, но и развлечения, которые предлагают на курортах.
Однако билеты есть еще на 1 и 6 января с вылетом в 19:50. Цена вопроса - 9 659 и 6 159 рублей, соответственно. В пути жители Коми проведут почти четыре часа. В остальные дни новогодних каникул билеты раскуплены.
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