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Общество30 декабря 2021 7:32

В Коми раскупили авиабилеты на новогодние праздники в Сочи

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Жители Коми раскупили билеты на краснодарские курорты. Об этом сообщает издание «Комиинформ». Одной из причин ажиотажа является прямые перелеты из Сыктывкара в Сочи.

По словам туристов, их привлекла не только доступность направления, но и развлечения, которые предлагают на курортах.

Однако билеты есть еще на 1 и 6 января с вылетом в 19:50. Цена вопроса - 9 659 и 6 159 рублей, соответственно. В пути жители Коми проведут почти четыре часа. В остальные дни новогодних каникул билеты раскуплены.

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