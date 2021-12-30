Жители Коми собирают деньги на похороны главы Союза писателей

Фото: Детский Журнал «Радуга» | Сыктывкар

Жители Коми собирают деньги на похороны председателя правления республиканского Союза писателей Елены Козловой. С такой инициативой выступил народ Коми.

Как сообщалось ранее, председатель Союза писателей Коми Елена Козлова скончалась на 68-м году жизни в больнице. В течение последних нескольких недель она боролась с коронавирусом. Глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования в связи с кончиной Козловой. Руководитель региона отметил ее вклад в развитие литературы.

– Просим оказать посильную помощь в похоронах председателя правления Союза писателей Республики Коми Елены Васильевны Козловой. Деньги можно перевести на карту, привязанную к телефону Елены Афанасьевой 89042316105, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре умерла председатель Союза писателей Коми Елена Козлова