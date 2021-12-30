В Сыктывкаре иностранец пытался продать 35 грамм марихуаны

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В Сыктывкаре 21-летнего жителя Казахстана подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурант действовал в составе организованной группы. Уточняется, что подозреваемый выполнял функции закладчика. Молодой человек прибыл в Сыктывкар и разместил в тайниках партию наркотиков. В итоге злоумышленника задержали правоохранители. В тайниках они обнаружили 35 закладок с наркотиками. Там находилось более 35 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, на молодого человека завели административное дело о нарушении правил въезда в Россию.

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