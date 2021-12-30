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Общество30 декабря 2021 11:09

Пять муниципалитетов Коми делят лидерство по суточному приросту зараженных ковидом

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми изменилась тройка лидеров по количеству новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Если первое и второе место остается за Сыктывкаром (+56) и Ухтой (+42), то третье место делят сразу три муниципалитета.

По данным регионального Роспотребнадзора, по 11 случаев инфицирования выявлено в Воркуте, Усинске и Сосногорском районе. Всего за сутки было диагностировано 177 фактов заболевания.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 4 557 человек, - рассказали в ведомстве.

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 129 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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