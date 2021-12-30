В Коми за 260 миллионов рублей отремонтируют семь школ

Фото: пресс-служба правительства Коми

В 2022-2023 годах в Коми планируют отремонтировать семь школ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Федеральный кабмин направит регионам почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ. Уточняется, что 260 миллионов рублей получит Коми. Часть этой суммы направят на ремонт исторического здания Пушкинской гимназии, которое расположено в Сыктывкаре. Кроме того, на федеральные средства отремонтируют еще шесть школ. Они находятся в Кебанъёле и Шэръяге Усть–Куломского района, в Кипиево Ижемского района, в Нившере Корткеросского района, в Палевицах Сыктывдинского района, а также в Трусово Усть–Цилемского района.

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Такая ситуация сложилась в нескольких районах