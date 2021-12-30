Роспотребнадзор прокомментировал наличие «омикрон»-штамма в Коми

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В настоящее время циркуляция штамма «омикрон» в Коми не выявлена. Об этом сообщил начальник эпидемиологического надзора республиканского Управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов.

По его словам, уровень заболеваемости ОРВИ в республике продолжает оставаться достаточно высоким. К врачам обращаются более 10 тысяч человек в неделю. В настоящее время эпидемический порог превышен на 35%. Это связано с заболеваемостью как среди взрослых, так и среди школьников.

Заболеваемость коронавирусом в настоящее время снижается. При этом среди людей, которые были обследованы на другие острые респираторные вирусные инфекции, растет доля заболевших гриппом. Как передает «Коми Гор», на сегодняшний день циркуляцию «омикрона» в Коми не обнаружили.

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