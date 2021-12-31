Погибших в аварии на трассе Коми отца и 14-летнюю дочь похоронят 1 января

Фото из личного архива Дианы Г.

Стала известна дата прощания с 14-летней Дианой и отцом Евгением из села Усть-Вымь. Они погибли в результате аварии, которая произошла на трассе Сыктывкар - Ухта. Семья Габовых в полном составе - мама Анна, папа и трое детей 14, 12 лет и полугодовалый малыш - была в салоне Audi, когда Евгений потерял управлением над авто и вылетел на встречку.

Похоронят отца и дочь 1 января 2022 года. Жители села собрали денежные средства для организации похорон и передали их матери Дианы. Женщина осталась на руках с двумя сыновьями, которые сейчас отчаянно борются за свою жизнь. Состояние мальчиков крайне тяжелое.

Проститься с погибшими можно в 11 утра у школы села.

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