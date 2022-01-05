В Коми горела квартира: эвакуировался 21 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 4 января, в Ухте горела квартира, из дома эвакуировался 21 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 5.17 на улице Печорской. В жилом кирпичном доме загорелась квартира. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Из здания самостоятельно эвакуировался 21 человек. В 5.33 пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила один квадратный метр. На месте происшествия работали шесть человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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