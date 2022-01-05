Спасатели помогли двум женщинам из Коми снять кольца

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Спасатели помогли двум жительницам Коми снять обручальные кольца.

Первый такой случай произошел 1 января в Троицко-Печорске. 35-летняя женщина проснулась с распухшим пальцем. Самостоятельно обручальное кольцо снять она не смогла. Поэтому жительнице Коми пришлось вызывать спасателей. На то, чтобы срезать украшение, у них ушло 10 минут.

Второй такой случай произошел 3 января. У жительницы сыктывкарского поселка Краснозатонский также распух палец. Снять кольцо с помощью масла или нитки снять кольцо женщине не удалось, поэтому она обратилась к спасателям. Как передает «Комиинформ», они перекусили украшение бокорезом.

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