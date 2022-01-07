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Происшествия7 января 2022 7:15

В Сыктывкаре после аварии с молодым водителем в больницу попала 7-летняя девочка

Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре накануне, 6 января, в результате аварии пострадала 7-летняя девушка. Управлял автомобилем, в которой она находилась, неопытный 18-летний водитель, который сел за руль только в 2021 году.

По предварительной информации, машина «Лада Калина», в которой они были, в 23:25 на улице Нагорной столкнулись со встречной «Ладой Грантой» с 36-летним водителем за рулем. После этого «Гранта» врезалась в снежный бруствер.

Пострадавшая девочка находилась на заднем сидении и была госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Молодого водителя привлекли к административной ответственности.

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