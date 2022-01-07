Приятель 33-летнего жителя Коми украл у него майнинг-ферму

Фото: архив КП

В Вуктыле 33-летний местный житель сообщил в полицию, что у него украли майнинг-ферму. Позже подозрение правоохранителей упало на 30-летнего знакомого пострадавшего.

Свою ферму потерпевший установил у сожительницы подозреваемого. Шум от оборудования беспокоил соседей, которые постоянно на него жаловались. Тогда подозреваемый, воспользовавшись моментом, спилил входную дверь, вытащил ферму и продал ее через авито за 50 тысяч рублей.

В настоящий момент ведется расследование уголовного дела, подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За год в Коми ОМОН задержал 40 подозреваемых в преступлениях (подробнее)