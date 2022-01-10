В Коми пожарный спас троих пропавших мужчин, ушедших на зимнюю рыбалку

Фото: ГУ МЧС по Коми

В Усть-Куломском районе пожарный Данил Тарабукин спас троих мужчин, ушедших на зимнюю рыбалку, но не вернувшихся с нее. О поступке мужчины рассказала жена одного из рыбаков Анастасия Полиевская. Она выразила слова благодарности сотруднику МЧС и написала письмо в ведомство, в котором он работает.

Инцидент произошел еще в прошлом году, 27 декабря. Трое друзей отправились на снегоходе в отделенное место для рыбалки: там нет ни связи, ни людей поблизости. Мужчины договорились с женами, что свяжутся с ними, как только вернутся обратно к машинам, но этого не произошло.

— С мужем мы договорились, что 29 декабря в 18 часов он выйдет на связь, когда доедет до машины. Но звонка не было. Телефоны у всех троих были не в зоне действия сети. Задержаться по своей воле они не могли, такого никогда не было. Мы поняли, что что-то случилось, — рассказали о содержимом письма в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Подождав до 20:00, женщина обратилась за помощью в спасательные службы Усть-Куломского района. Было принято решение: направить на поиски ранним утром спасательную службу из Сыктывкара.

— Мы с родными очень волновались, поэтому параллельно связались с другом, сотрудником МЧС по Усть-Куломскому району Данилой Романовичем Тарабукиным. Он незамедлительно, взяв с собой своего брата, отправился к моему мужу и его друзьям на помощь, — сообщила Анастасия.

Поисковая операция закончилась благополучно. Выяснилось, что у рыбаков по пути к избушке сломался снегоход. Мужчины пытались его отремонтировать, были вынуждены ночевать на снегу возле костра.

— Помощь Данила Тарабукина была очень своевременной. Хочу выразить ему и его брату огромную благодарность!, — написала руководству ГУ МЧС по Коми Анастасия Полиевская.

Данила Тарабукин работает в должности пожарного в 19-й пожарно-спасательной части с 1 февраля 2018 года, его характеризуют как исполнительного и храброго сотрудника, отмечено в пресс-релизе ГУ МЧС по Коми.

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