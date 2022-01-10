За сутки в Сыктывкаре 21 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 10 января, в Сыктывкаре зафиксировали 22 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровел 21 человек. За все время из больниц выписали 83 992 пациента. За последние сутки заболел 71 человек, а за весь период пандемии – 98 353.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 22 случая, говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 15 человек, а в Воркуте, Усинске и Сосногорском районе – по пять. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 3 534 человека. В Коми зафиксировали 2 657 случаев смертельных случаев среди больных коронавирусом. На сегодняшний первым компонентом вакцины от коронавируса привились 395 597 человек.

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