Жительница Коми напала на посетительницу кафе

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В Прилузском судебном участке вынесли решение наказать зачинщицу драки. 31 декабря местная жительница напала в кафе на одну из отдыхающих. Женщина схватила свою оппонентку за волосы, потянула вниз, а затем ударила ногой ей в лицо.

Медики впоследствии диагностировали у пострадавшей кровоподтек под глазом и ссадины на правой руке, уточнили в «БНК». Мировой судья Прилузского судебного участка признал нападавшую виновной в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий.

Суд принял решение назначить ей наказание в виде штрафа 5 тыс. руб., а также выплату моральной компенсации в размере 20 тыс. руб.

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