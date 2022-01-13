Коми в ближайшие дни накроют мощные осадки

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В Коми в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Республику, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, накроют обильные осадки. Такая ситуация за окном прогнозируется на всем севере России.

По словам синоптика, погода начнётся ухудшаться уже сегодня, 13 января. Метеоролог охарактеризовал ситуацию как «опасную и сложную».

— Очень сложная погода 13-15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже минус 10 градусов. В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20-22 м/с. В Коми — сильные осадки в виде снега, метель. В общем, опасная и сложная погода, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Напомним, ранее МЧС по Коми выступило с экстренным предупреждением: в республике ожидается сильный ветер и плохая видимость на дорогах.

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