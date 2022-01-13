МЧС по Коми получило «Корвет» и четыре Hyundai Creta

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

ГУ МЧС по Коми получило «Корвет», четыре Hyundai Creta и другую технику. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Пархомович.

По его словам, самые масштабные закупки были сделаны для ГИМС республики. В частности, это «Корвет 850». Он представляет собой катер на 300 лошадиных сил с двумя моторами с навигацией. В настоящее время судно дежурит в Ижемском районе. Еще одним приобретением стал аэробот «Север», который может с воды выходить на берег. В марте ГИМС получит еще одно судно. Ведомство также получило КамАЗ, снегоходы, квадроциклы и три легковых автомобиля.

Для других структур МЧС купили три «Урала Next». Они нужны для доставки сотрудников к месту пожар. Кроме того, четыре Hyundai Creta МЧС получило для пожарного надзора. Как передает «Комиинформ», эти автомобили поставили в Сыктывкар, Ухту, Сосногорск и Корткеросский район.

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