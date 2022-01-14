В Сыктывкаре задержали девочку, которая бросила бутылку в машину

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В Сыктывкаре задержали 15-летнюю девочку, подозреваемую в повреждении автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина 1968 года рождения. Сыктывкарка рассказала, что неизвестные повредили ее машину, которая была припаркована во дворе. Женщина услышала, как сработала сигнализация, вышла на улицу и обнаружила на капоте машины вмятину.

На место прибыли правоохранители. Они нашли подозреваемую, которой оказалась 15-летняя девушка. Она была дома из шалости выкинула из окна несколько стеклянных бутылок. Одна из них упала на автомобиль. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку девочка не достигла возраста уголовной ответственности. Родители полностью возместили ущерб, который составил 17 тысяч рублей.

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