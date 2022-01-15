В селе в Коми появилась отапливаемая остановка с санузлом

Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района

В центре села Усть-Кулом открылась отапливаемая остановка с санузлом. Об этом на свое странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Сергей Рубан.

Остановку построили на средства гранта главы Коми. Она оснащена теплым помещением зала ожидания, санузлом и открытым навесом-верандой. Они объединенны с основным помещением одной кровлей. Рубан рассказал, что в ближайшее время там вывесят расписание районных автобусных маршрутов, а также установят телевизор. Остановочный комплекс будет работать с понедельника по пятницу – с 7.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье – выходной.

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