За сутки в Сыктывкаре у 27 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на воскресенье, 16 января, в Сыктывкаре зафиксировали 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровел 661 человек. За все время из больниц выписали 86 945 пациентов. За последние сутки в Коми заболел 121 человек. Всего в регионе зафиксировали 98 937 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 27 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 25 человек, а в Воркуте – 10. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 2 706 человек. За последние сутки в Коми не умер никто из больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2712 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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