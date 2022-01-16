Через Коми пройдет железная дорога в НАО

Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря, который пройдет через Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В поручении уточняется, что речь идет о создании железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги в Ненецком автономном округе. Федеральное правительство должно подготовить свои предложения до 10 мая 2022 года.

Как сообщалось ранее, сенатор от Коми Елена Шумилова войдет в рабочую группу по вопросам строительства железной дороги Сосногорск – Индига. Член Совета Федерации рассказала, что встретилась с представителями руководства РЖД. Стороны отметили необходимость всестороннего вовлечения Коми в работу над расширением железнодорожных сетей. В частности, обсуждалось строительство ветки «Сосногорск – Индига». Она свяжет центр Коми с выходом к Северному морскому пути. Этот проект позволит создать опору перспективного товарообращения в республике. Сенатор рассказала, что более 389 миллиардов рублей потратят на порт Индига и на саму магистраль.

Владелец корпорации AEON Роман Троценко рассказал, что строительство глубоководного морского порта может начаться во второй половине 2024 года. Планируется, что общий объем операций будет составлять 80 миллионов тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию. Ведущая к порту железная дорога соединит Индигу, Сосногорск, Троицко-Печорск, Полуночное и Сургут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

РЖД по суду заставят капитально отремонтировать железную дорогу Сосногорск - Троицко-Печорск

Почти 200 км не видели ремонта более 40 лет и стали небезопасными