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Общество17 января 2022 14:34

Заболеваемость гриппом в Коми превысила ковидную

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Заболеваемость гриппом в Коми превысила заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщила заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

По ее словам, в 2020 году вируса гриппа в Коми не регистрировался. С августа 2021 года ситуация изменилась. Именно тогда в Коми стали появляться первые случаи заболевания гриппом. Безуглая отметила в Коми, как и по всей России, до сих пор превалирует H3N2, а случаи вируса В – крайне редки. Однако течение болезни заместитель главврача назвала не очень тяжелым. По мнению специалиста, на это повлияла вакцинация. Однако, как передает «Коми Гор», заболеваемость гриппом превысила заболеваемость коронавирусом.

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