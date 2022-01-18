Омбудсмен Коми сообщила, где похоронят Людмилу Завьялову

Фото из личного архива Людмилы Завьяловой

Скончавшуюся Людмилу Завьялову, которая была вторым омбудсменом в Коми, похоронят на Краснозатонском кладбище 19 января. Церемония отпевания пройдет в Свято-Вознесенском храме в 13:00.Об этом сообщили в БНК со ссылкой на омбудсмена региона Веру Железцову.

– Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам безвременно ушедшей Завьяловой Людмилы Васильевны – второго Уполномоченного по правам человека в Республике Коми (с 2007 по 2012 гг.), общественного деятеля и просто душевного, доброго и неравнодушного человека. Светлая память о Людмиле Васильевне навсегда останется в наших сердцах, – выразила свои соболезнования Железцова.

О смерти Завьяловой сегодня сообщил общественник Игорь Сажин, отметив, что она была одним из сильных омбудсменов республики.

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