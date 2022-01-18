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Общество18 января 2022 5:15

«Состояние ухудшается с каждым днем»: 29-летней девушке из Коми срочно нужна помощь

Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: фонд борьбы с лейкемией

Фото: фонд борьбы с лейкемией

Фонд борьбы с лейкемией сообщил о попавшей в беду 29-летней Марине Романовой из Сыктывкара. Сейчас молодая девушка пытается победить очень тяжелую и опасную болезнь – идиопатическая апластическая анемия.

Все началось в 2019 году, когда Марина начала чувствовать сильную осталось и страдать от одышки, после на ее коже стали появляться синяки. Позже она обратилась к врачам, и те подтвердили самые страшные опасения – рак.

Осенью 2021 года ее состояние сильно ухудшилось, снизились и показатели анализов. Марине не помогло даже пройденный курс препаратов – начались инфекционные осложнения из-за ослабленного иммунитета и геморрагический синдром.

– Поскольку состояние Марины ухудшается с каждым днем, врачи настаивают на включении в терапию препарата элтромбопаг («Револейд»). Он показал свою высокую эффективность у пациентов с инфекционными осложнениями, однако получить от государства этот препарат быстро пока невозможно, – рассказали в фонде.

В настоящий момент для Марины открыт сбор на покупку препарата. Всего нужно собрать 286 500 рублей. Если вы хотите помочь, то можете перейти на сайт фонда и сделать пожертвование. Важна любая сумма.

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