В Коми освобождены от должности в один день сразу два министра

Фото: Фото: пресс-служба админстрации главы Коми

В Коми освобожден от должности министр сельского хозяйства и потребительского рынка Денис Шаронов, а также министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузнецов. Соответствующие приказы вышли и вступили в силу 17 января.

Исполнение обязанностей министра сельского хозяйства возложено на Ольгу Бабину, которая ранее была замом. Руководить минприроды будет Андрей Якимов занимавший ранее пост первого заместителя.

17 января, в Коми правительство республики ушло в отставку. О неожиданном решении сообщил руководитель региона Владимир Уйба, связав произошедшее со «стратегическими задачами».

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