На трассе в Коми в смертельной аварии погиб 56-летний водитель Skoda Octavia

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Коми произошла очередная страшная авария, унесшая человеческую жизнь. По данным республиканской Госавтоинспекции, трагедия случилась накануне, 17 января, на 769 км автодороги «Вятка». Лоб в лоб на трассе столкнулись две иномарки - Skoda Octavia и Mitsubishi Pajero.

Известно, что за рулем первой машины был 56-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу, где въехал на высокой скорости во внедорожник под управлением 41-летнего местного жителя. В результате столкновения водитель Skoda Octavia погиб на месте ДТП до приезда медиков.

В аварии пострадал и водитель внедорожника. Осмотревшие его врачи диагностировали у него перелом и вывих правого голеностопного сустава. Мужчине понадобилась помощь медиков в стационаре.

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