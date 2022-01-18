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Общество18 января 2022 6:48

В одном из городов Коми заметили двух волков

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В ночь на понедельник, 17 января, в Микуне заметили двух волков. Об этом сообщили местные жители.

По его словам, около 0.10 двое волков двигались в направлении депо со стороны исправительной колонии. Местные жители предположили, что хищники ходят здесь давно по натоптанной тропе. Кроме того, волки выходили к водоочистным сооружениям 27 декабря. По словам охотников, в Усть-Вымском районе обитают две-три пары волков, в также волк-одиночка. Как передает «Комиинформ», в 2021 году в муниципалитете добыли 15 волков, а в начале 2022 года – одну особь.

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