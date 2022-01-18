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Общество18 января 2022 7:34

В Коми увеличили размер некоторых пособий

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

В Коми и по всей России повысили размеры пособий по беременности и родам. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Минтруда.

Теперь минимальный размер пособия по беременности и родам составит 63,9 тысячи рублей при обычных родах. Если они будут осложненными, минимальная выплата составит 71,2 тысячи рублей. При обычных родах можно будет получить до 360 тысяч рублей, а при осложненных максимальная сумма составит 401,3 тысячи рублей. Минимальные пособия решили повысить в связи с ростом МРОТ. При этом подавать никаких заявлений не нужно, поскольку пособие назначается на основании электронного больничного.

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