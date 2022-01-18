Сыктывкарец украл электричества на 6 миллионов рублей, чтобы майнить криптовалюту

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В Сыктывкаре 39-летнего местного жителя признали виновным в краже электроэнергии на сумму более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2015 году сыктывкарец заключил с организацией договор аренды земли и находящихся там нежилых зданий. Там мужчина создал майнинг-ферму по добыче криптовалюты. Он установил специальное оборудование и самовольно подключил его к трансформаторной станции предприятия, с которым заключил договор аренды. С 2015 по 2020 годы сыктывкарец израсходовал не менее 1,3 миллиона кВтч электроэнергии. Сумма ущерба превысила 5,7 миллиона рублей.

Сыктывкарец признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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