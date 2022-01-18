Участницу смертельного ДТП в Сыктывкаре оставили под арестом до апреля

Фото из личного архива Ирины Шеремет

Участницу смертельного ДТП в Сыктывкаре Ирину Шеремет оставили под арестом до апреля. Соответствующее решение принял городской суд.

Шеремет обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти и причинении тяжкого вреда здоровью человеку. Суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Ее решили оставить под арестом до 31 марта включительно. При этом суд учел личности обвиняемой и обстоятельств совершения преступлений. Как передает БНК, постановление не вступило в законную силу.

Ранее виновница смертельного ДТП полностью признала свою вину и заявила о готовности помочь всем пострадавшим.

Добавим, что по статье, которую ей инкриминируют, Шеремет грозит до 12 лет тюрьмы.

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