В Минздраве Коми назвали основные симптомы «омикрона»

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Головная боль, чихание и насморк - основные симптомы нового штамма коронавируса под названием «омикрон». По данным регионального Минздрава, в республике уже насчитывается 23 случая заражения этим штаммом, который отличается особой заразностью. Для сравнения, предыдущий дельта-штамм был в 4,2 раза менее заразней.

В целом, заболевание омикроном походит на обычное ОРВИ. У пациента наблюдается типичный набор симптомов как при простуде: головная боль, чихание, насморк, заложенность носа, першение в горле и усталость. Еще одной особенностью нового штамма является т «продромальное состояние» – чувство как будто человек заболевает.

Врачи говорят, что течение данной инфекции проходит легче, но заражаются люди чаще и быстрее. Защититься от омикрона можно вакцинацией и элементарным соблюдением правил безопасности: носить маски и придерживаться социальной дистанции.

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