В Коми мужчина убил знакомого из-за ревности

Фото: архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах погиб житель поселка Паспом. Мужчина умер в результате ножевого ранения, которое ему нанес его знакомый во время пьяного застолья.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, все случилось в доме на Спортивной улице. Между мужчина 49 лет и 41 года произошел конфликт из-за ревности, в ходе ссоры мужчина вонзил пьяному собутыльнику нож в грудь. Несчастный умер до приезда медиков.

- В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СК.

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