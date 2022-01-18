Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 10:57

Уйба назначил и.о. председателя правительства Коми

Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: пресс-служба админстрации главы Коми

Фото: пресс-служба админстрации главы Коми

Исполняющим обязанности председателя правительства Коми стала Эльмира Ахмеева. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Владимир Уйба.

Ахмеева занимает должности заместителя председателя правительства, а также министра экономического развития и промышленности Коми. Теперь, согласно распоряжению, она будет исполнять обязанности председателя правительства. Документ вступает в силу со дня его подписания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Коми распустил правительство республики

Владимир Уйба назвал причины такого решения