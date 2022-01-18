Уйба назначил и.о. председателя правительства Коми

Фото: пресс-служба админстрации главы Коми

Исполняющим обязанности председателя правительства Коми стала Эльмира Ахмеева. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Владимир Уйба.

Ахмеева занимает должности заместителя председателя правительства, а также министра экономического развития и промышленности Коми. Теперь, согласно распоряжению, она будет исполнять обязанности председателя правительства. Документ вступает в силу со дня его подписания.

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