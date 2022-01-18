В Сыктывкаре отказались от введения карантина в школах

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В Сыктывкаре не будут вводить карантин из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили в городской администрации.
Ранее региональный Роспотребнадзор направил в мэрию Сыктывкара рекомендации закрыть учебные заведения на карантин из-за сложившейся эпидобстановки. Власти же города заявили, что для таких мер пока нет причин.
- На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка еще позволяет детям и подросткам находиться в организованных коллективах, - заявили в администрации.
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