В Сыктывкаре отказались от введения карантина в школах

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В Сыктывкаре не будут вводить карантин из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее региональный Роспотребнадзор направил в мэрию Сыктывкара рекомендации закрыть учебные заведения на карантин из-за сложившейся эпидобстановки. Власти же города заявили, что для таких мер пока нет причин.

- На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка еще позволяет детям и подросткам находиться в организованных коллективах, - заявили в администрации.

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