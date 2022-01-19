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Общество19 января 2022 4:15

В Коми ветеран труда отметила свой 100-летний юбилей

Источник:kp.ru
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Фото администрации Сысольского района

Фото администрации Сысольского района

Администрация Сысольского района сообщила, что жительница поселка Ельбаза Агния Сажина отметила свой 100-летний юбилей. Старейшая жительница района проработала 32 года учителем начальных классов, а после заместителем главного врача онкодиспансера по хозяйственной части. Общий стаж ветерана труда составил 54 года.

Агния Сажина родилась в деревне Ключ в многодетной крестьянской семье. Чтобы помочь близкими, трудилась наравне со взрослыми с восьми лет, после пошла учиться, а затем стала учителем. После переезда в Сыктывкар устроилась там работать в Сыктывкарский онкологический диспансер, где проработала почти до 70 лет 22 года.

Агния Ивановна труженик тыла, имеет медаль «Ветеран труда» и множество грамот и благодарностей и минздрава Коми.

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