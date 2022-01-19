Из-за вспышки омикрона в Коми заработал единый номер 122

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Минздрав Коми начал подготовку к росту количества обращений из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». В пресс-службе ведомства сообщили, что для работы с заболевшими запустили единый номер 122.

По этому номеру телефона можно будет в тональном режиме переключиться на ковид-центры Ухты, Воркуты, Сыктывкара и Усинска. От остальных муниципалитетов звонки будут поступать в регион.

Горячая линяя «122» будет работать в будни с 8:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 16:00, в воскресенье – выходной.

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