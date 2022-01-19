Министр образования Коми назвала условие закрытия школ на карантин

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Учебные заведения и учреждения дошкольного образования не намерены закрывать на карантин в ближайшее время. Об этом заявила глава министерства образования Коми Наталья Якимова.
По словам министра, сейчас в республике фиксируют в два раза меньше случаев заражения ОРВИ и гриппом, чем гриппом, поэтому необходимости ограничивать учебный процесс на сегодняшний день нет.
Однако при рост заболеваемости будет рассмотрен вопрос о введении карантина или переводе детей на дистанционное обучение.
- Если нам настоятельно рекомендуют ограничить учебный процесс и выйти на карантин отдельными учреждениями или муниципалитетом, мы это сделаем и будем организовывать обучение детей в дистанционной форме. Но хочется верить, что те меры, которые нам предписаны, позволят не допустить значительный прирост заболевших, - цитирует Якимову «Комиинформ».
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