Министр образования Коми назвала условие закрытия школ на карантин

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Учебные заведения и учреждения дошкольного образования не намерены закрывать на карантин в ближайшее время. Об этом заявила глава министерства образования Коми Наталья Якимова.

По словам министра, сейчас в республике фиксируют в два раза меньше случаев заражения ОРВИ и гриппом, чем гриппом, поэтому необходимости ограничивать учебный процесс на сегодняшний день нет.

Однако при рост заболеваемости будет рассмотрен вопрос о введении карантина или переводе детей на дистанционное обучение.

- Если нам настоятельно рекомендуют ограничить учебный процесс и выйти на карантин отдельными учреждениями или муниципалитетом, мы это сделаем и будем организовывать обучение детей в дистанционной форме. Но хочется верить, что те меры, которые нам предписаны, позволят не допустить значительный прирост заболевших, - цитирует Якимову «Комиинформ».

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