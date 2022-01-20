Житель Коми жестоко избил щенка на глазах у детей

Фото: архив КП

В Коми прокуратурой Ижемского района возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, 11 сентября 2021 года 27-летний местный житель вышел пьяным на улицу вместе со своим трехмесячным щенком и на глазах у детей жестоко его избил. Мужчина швырял животное о землю и пинал его ногами.

– В результате щенку причинены травмы в виде сотрясения мозга, перелома трех ребер и бедренной кости. Благодаря неравнодушным жителям села животному была оказана ветеринарная помощь. На восстановление здоровья щенка ушло более месяца, сейчас он живет у новых хозяев, – отметили в ведомстве.

Свою вину житель Ижмы не признал, дело направили в районный суд.

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