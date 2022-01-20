Власти Ухты оставили жителей четырех улиц без водоснабжения

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В Ухте жители 1, 2, 3, 4-й Березовской улицы остались без водоснабжения. С этим в прокуратуру с заявлением обратился 81-летний инвалид второй группы, сообщив, что органы местного самоуправления не решают проблему.

Прокурорская проверка установила, что жалобы поступали в администрацию с 2006 года, однако результатом стал лишь подвоз воды в цистерне грузового автомобиля МУП «Ухтаводоканал».

Представители надзорного органа внесли в адрес муниципалитета представление о разработке проектно-сметной документации на строительство сетей холодного водоснабжения и водоотведения на всех четырех улицах.

В ответ на это чиновники сообщили, что в бюджете на эти цели средства не предусмотрены, в связи с чем прокуроры приняли решение обратиться в суд с иском о возложении на администрацию городского округа обязанности в срок до 31 декабря 2023 года организовать централизованное водоснабжение.

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