В Ухте в пожаре в квартире пострадали два пенсионера

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В МЧС Коми сообщили, что в пожаре в многоквартирном доме пострадали два пенсионера. ЧП произошло 19 января в 12:08. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горит квартира на седьмом этаже многоэтажного дома.

Как выяснилось, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Во время пожара пострадал 66-летний мужчина и 67-летняя женщина. Спасенных из огня передали медикам. Их состояние неизвестно.

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