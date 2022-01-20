В Коми 80-летний водитель сбил женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 19 января, в Ухте 80-летний водитель «Нивы» сбил на «зебре» женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.20. 80-летний мужчина ехал за рулем «Нивы» по улице Советской в сторону Интернациональной. В районе дома №18 водитель не заметил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб голени. Госпитализация женщина не потребовалась. Права водитель получил в 1984 году.

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