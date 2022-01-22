В Коми подозрительный мужчина звал мальчика вместе с ним посмотреть на щенков

Фото: архив КП

Жители Коми рассказали, что в районе Пичепашни села Выльгорт неизвестный подозрительный мужчина подошел к ребенку, когда тот возвращался из школы, и предложил вместе с ним посмотреть на щенков.

Бдительный второклассник не поддался на уговоры и пошел скорее домой, сославшись на то, что его ждут родители. После этого незнакомец сразу же развернулся и ушел в неизвестном направлении, сообщается в социальных сетях. Ребенок рассказал, что мужчина был высокого роста, в сером пуховике и с маской на лице.

На запрос «КП-Коми» в МВД сообщили, что сотрудники Сыктывдинского района начали проверку информации об этом факте.

– Сотрудниками ОМВД России Сыктывдинскому району 21.01.2022 инициировано проведение проверки по данному факту. Полицейскими проводятся необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, личный состав ориентирован на установление данного мужчины, – отметили в ведомстве.

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