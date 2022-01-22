После карантина в Сыктывкарский техникум пустят только по справке о здоровье и флюорографии

В Сыктывкарском торгово-техническом техникуме намерены возобновить учебный процесс с 25 января. Однако пускать внутрь учреждения студентов намерены только при наличии медицинской справки по месту жительства и результатов флюорографии.

– Учебный процесс в очном режиме начинается с 25 января. Допуск в учебное учреждение студентов при наличии справки медицинской организации по месту жительства о состоянии здоровья/выздоровления и флюорографии. Заселение в общежитие - 24 января 2022 года (понедельник) с 08:00 при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и флюорографии, – сказано на сайте учебного учреждения.

Сыктывкарский торгово-технологический перешел на формат дистанционного обучения с 12 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарский торгово-технический техникум перевели на дистанционный режим обучения (подробнее)