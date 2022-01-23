Количество нарушений в сфере ЖКХ Коми снизилось на треть

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В 2021 году количество нарушений в жилищно-коммунальной сфере Коми снизилось на треть. Об этом сообщили в республиканской службе стройжилтехнадзора.

За год ведомство внесло 950 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства. Кроме того, служба регулярно информирует и консультирует по вопросам соблюдения обязательных требований. Ведомство также проводит публичные обсуждения правоприменительной практики. В 2021 году служба отработала более 500 сообщений, поступивших в Центр управления регионом. Количество нарушений в сфере ЖКХ уменьшилось на 30%.

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